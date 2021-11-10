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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Karamel ile spor vakti

Karamel ile spor vakti

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gönüllü Pati” projesi başlattı. Projeye destek veren Düzce Gençlik Merkezi, bir kedi yavrusunu sahiplendi. Karamel, minik sporcuların maskotu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesi kapsamında Düzce Gençlik Merkezi tarafından sokaktan sahiplenilen kedi yavrusu, judo kursuna gelen minik öğrencilerin maskotu haline geldi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik Merkezinin bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı. Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Karamel" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak çalışanların ve sporcuların neşe kaynağı haline geldi. Sempatik tavırlarıyla öğrencilerin ilgisini çeken kedi, antrenmanlarda sporcuların üzerlerinde dolaşıyor, ısınma hareketlerine katılarak öğrencilerle koşu yapıyor. Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, proje kapsamında sokak hayvanı sahiplenmek isterken merkezin bahçesinde annesiz kalan "Karamel" ile karşılaştıklarını söyledi. Kediyi sahiplenerek ortaklaşa alınan karar doğrultusunda "Karamel" ismi verildiğini aktaran İnce, hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlattı. İnce, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "Karamel, judo sporcularımızla antrenmanlara katılmaya başladı. Antrenmana girmese bile camdan izliyor. Karamel ve gençlerimiz aralarında bir bağ kurdu. Hem bir sokak hayvanı sahiplenilmiş oldu hem de gençlerimizin hayvan sevgisi ve bilinci artmış oldu" diye konuştu. AA

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Karamel ile spor vakti
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