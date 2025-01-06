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Giriş Tarihi: 6.1.2025 13:05 Son Güncelleme: 6.1.2025 13:12

Karamürsel'de cinayet: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 55 yaşındaki M.B. isimli kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel’de cinayet: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından 4 el ateş edilerek vuruldu. Saldırı sonrasında kurşunların hedefi olan M.B., olay yerinde hayatını kaybetti.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Görgü tanıkları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

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Karamürsel'de cinayet: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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