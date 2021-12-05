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Giriş Tarihi: 5.12.2021 09:38 Son Güncelleme: 5.12.2021 10:16

Karanlığını türkülerle aydınlatıyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Karanlığını türkülerle aydınlatıyor

Yıllar önce Kırıkkale’ye ailesiyle birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle göç eden Memiş Erdem (61), 1,5 yaşından bu yana hayata karanlık bakıyor. Menenjit hastalığı nedeniyle görme engelli olan Erdem, Kırıkkale merkezde bulunan Sevgi Yolu’nda zorluklarla öğrendiği bağlama eşliğinde söylediği türkülerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak 61 yıl önce Kayseri'nin Höbek köyünde dünyaya gözlerini açan ve bir buçuk yıl geçmeden iki gözünü birden kaybeden Memiş Erdem, karanlıklarla gömülü hayatını adeta türküleriyle aydınlatıyor.

İlk eşi vefat ettikten sonra Kırıkkale'ye gelen ve Yuva Mahallesi'nde bir gece kondu da 400 TL kira ödeyerek merhum babasından kalan 600 TL yetim aylığı ile kıt kanaat imkanlarla yaşam mücadelesi veren Erdem, ikinci eşi Sevil Erdem'in yardımıyla dilenmek yerine türkü söyleyerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

DEVLET YETKİLİLERİ SESİMİ DUYSUN

Topluma anlamlı bir mesaj veren Erdem, "Allah bizleri bu şekilde yaşamımızı sürmemizi emretmiş ve kaderimizi böyle yazmış. Dilenmek yerine alın terimizle mücadelemizi sürdürüyor, evimize ekmek götürmenin çaba ve gayreti içerisinde oluyoruz. Çok zor günler yaşıyoruz yine de Allah'a çok şükürler olsun. Evimiz sobalı, kış günleri zor oluyor. Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve devletimizin diğer yetkililerinin sesimizi duymasını bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

"DİLENMEK YERİNE, HAMD OLSUN ÇALIŞIYORUZ"

Uzun yıllar Cumhuriyet Meydanı Sevgi Yolu güzergahı üzerinden birbirinden farklı türküleri dile getiren Erdem, yol güzergahında geçen vatandaşlara adeta açık hava türkü konseri sunuyor. Bozkır topraklarına özgü birbirinden güzel yanık türküleri seslendiren Memiş amcanın bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Yanık sesiyle türkülere duyan vatandaşlarda bu duruma duyarsız kalmayarak maddi destek sunuyor.

AZMİYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR

Davranışıyla topluma adeta örnek olan Erdem, "Bizler bu dünyada görmüyoruz. İnşallah Ahrette göreceğimizi Allah'a olan inancımızla sabrediyoruz. Toplumda duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla zorluklarla karşılaşan bazı kesimler çalışmak yerine hemen dilenmeyi seçiyor. Biz ise çok şükür küçük yaşlarda kendi kendime zorluklarla öğrendiğim bağlamam ile türkü söyleyerek kimseye muhtaç olmamak için helal şekilde ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

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Karanlığını türkülerle aydınlatıyor
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