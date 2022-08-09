Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? The Blackout - Karartma filmi bu akşam TV’de!

KARARTMA FİLMİ KONUSU

Martin ve hamile eşi New York'tan taşınarak, Martin'in doğup büyüdüğü, herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabaya yerleşirler. Burası doğayla iç içe huzur dolu bir kasabadır. Sıradan bir bahar günüdür. Birden elektrikler kesilir.

Apokaliptik bir saldırı olacağı tüm ulusta konuşulmaya başlar. Korku başlar. Martin paniğe kapılmış halkı teskin etmeye çalışır. Karısının hamileliği risk altındadır. İletişim ağları çöker, yakıt stokları tükenmeye, yiyecekler bozulmaya başlar. Acımasız silahlı bir çetenin kasabayı basması, terörü beraberinde getirir. Ortalık karışır. Kulübesinde inzivaya çekilmiş olan asker Jim, silahlarını kuşanır ve hazırlıklarını yapmaya başlar.