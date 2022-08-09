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Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:23

Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? The Blackout - Karartma filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Louis Mandylor’ın oturduğu Karartma filmi, bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Senaryosunu Jordan Marder ve Steve Yoon’un kaleme aldığı Karartma filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Gerilim ve dram türündeki filmleri sevenler, ‘’Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte merak konusu olan Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? sorularının yanıtları…

Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? The Blackout - Karartma filmi bu akşam TV’de!

Gerilim ve dram türündeki Karartma filmi, gece yarısı saat 01.45'te Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Orijinal adı The Blackout olan Karartma filmi, 2014 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Jordan Marder ve Costas Mandylor gibi isimlerin yer aldığı ABD yapımı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Karartma filmine dair tüm detaylar…

KARARTMA FİLMİ KONUSU

Martin ve hamile eşi New York'tan taşınarak, Martin'in doğup büyüdüğü, herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabaya yerleşirler. Burası doğayla iç içe huzur dolu bir kasabadır. Sıradan bir bahar günüdür. Birden elektrikler kesilir.

Apokaliptik bir saldırı olacağı tüm ulusta konuşulmaya başlar. Korku başlar. Martin paniğe kapılmış halkı teskin etmeye çalışır. Karısının hamileliği risk altındadır. İletişim ağları çöker, yakıt stokları tükenmeye, yiyecekler bozulmaya başlar. Acımasız silahlı bir çetenin kasabayı basması, terörü beraberinde getirir. Ortalık karışır. Kulübesinde inzivaya çekilmiş olan asker Jim, silahlarını kuşanır ve hazırlıklarını yapmaya başlar.

KARARTMA FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Abraham Benrubi
  • Joseph D. Reitman
  • Jordan Marder
  • Costas Mandylor
  • Bill Sage
  • Lymarı Nadal
  • Grant Harvey
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Karartma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? The Blackout - Karartma filmi bu akşam TV’de!
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