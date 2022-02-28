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Giriş Tarihi: 28.2.2022 12:03 Son Güncelleme: 28.2.2022 13:19

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları devam ediyor

DHA
Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Muş'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Ekipler, aramalarını Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada yoğunlaştırdı.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi. İHA ve dron ile nehir yüzeyi tarandı, iz takip köpekleriyle de kıyıda çalışma yapıldı ancak Yağmur'dan ize rastlanılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan gönderilen 23 dalgıçla sayıları 46'ya ulaşan su altı arama ekibi, Yağmur'un suya düştüğü köprüden başlayarak, 8 bin 200 metrelik alanı hem su hem de karadan taradı. Çalışmalarda 6'ncı güne girilirken dalgıçlar, Karasu ve Murat nehirlerinin birleştiği noktada aramalarını yoğunlaştırdı.

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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları devam ediyor
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