Karasudan ilaç yaptılar

AR-GE firması zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan, çevreye zararlı atık madde karasu ile çalışma yaptı. Firma zehirli karasuyu dünyanın en değerli ilaç etken maddesine çevirdi
Balıkesir'de bir AR-GE firması korona virüs ile savaşta da kullanılabilecek ilaç etken maddesini zeytinyağı üretiminde atık olarak çıkan karasu ile yapmayı başardı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan sıfır atık projesini başlattı. Bu yörede zeytin ağaçları ve zeytinyağı fabrikaları bulunan yerlerde en büyük sorun karasu. Biz bu suyu havuza göndermeden işleme tabi tutarsak, çok önemli bir ürün elde ediyoruz. Bu etken madde öyle yüksek antioksidana sahip ki yapılan çalışmalarda yeşil çayın 10 katı, Q10 enziminin iki katından fazla antioksidan aktiviteye sahip" dedi.
1 KİLOSU 1 TON SUYU KİRLETİYOR
Zeytin karasuyunda etken madde oranını yeni yöntem ile yüzde 10'a çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Tümen "Hidroksitirozolün o kadar fazla kullanım alanı var ki artık karasu diye bir şey kalmaması için bu projenin aktif olarak pratiğe geçirilmesi lazım" diye konuştu. AR-GE firması sahibi Faruk Durukan da şunları söyledi: "Zeytin karasuyu dünyanın en zararlı atık maddelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bir kilogram zeytin karasuyu 1 ton temiz suyu kullanılmaz hale getiriyor. Hidroksitirozol ilaç sanayide çok önemli kanserde özellikle, korona virüs ile mücadelede çok etkili bir maddedir. Hidroksitirozol oleurapein dediğimiz etken maddenin parçalanmış şeklidir. Bu karasudan elde edilen ilk çalışmadır. Amerika hidroksitirozolü elde edebiliyor ama oleurapein dönüşüyor." İHA