Canan Karatay’ı dolandıranlar yine sahnede

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, geçen 8 Ekim'de, 82 yaşındaki İ.C.'yi arayıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, "Adınız soruşturmaya karıştı, altınlarınızı inceleyip geri vereceğiz" dedi. 9 kilo 300 gram altınını, Armutalan mahallesindeki Turgut Özal Caddesi üzerinde, çeteye kendi eliyle teslim eden yaşlı kadın, daha sonra dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu. Polis, kimliklerini belirlediği dolandırıcılar H.D. ve A.Ç.'yi, Adana'da yakaladı. Çetenin diğer 2 üyesi M.K. ve İ.A. ise ekimde yine Marmaris'te yaşayan F.K.K.'yi aynı yöntemle dolandırıp, 300 bin liralık altınlarını almaya geldiklerinde suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden M.K.'nin, 2013'te, telefonla Prof. Dr. Canan Karatay
'ı dolandıran zanlı olduğu belirlendi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.