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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:31

Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular

İstanbul’da park halindeki bir karavandan dizüstü bilgisayar çalan iki kişi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çalınan dizüstü bilgisayar bulundu ve sahibine teslim edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular

İstanbul'da iki kişi; Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi'nde N.G. isimli kişiye ait park halindeki bir karavana girerek bir dizüstü bilgisayar çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızların açık kimliklerini tespit etti ve B.Ç. ile O.G. isimli iki suç ortağını yakaladı. Çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirildi ve sahibi N.G.'ye teslim edildi. "Kasten Yaralama, Parada Sahtecilik, Açıktan Hırsızlık, Otodan Hırsızlık" suçlarından toplamda 36 suç kayıtları olan ve "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular
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