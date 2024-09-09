Karavana dönüştürdüğü itfaiye aracıyla Türkiye’yi geziyor

Alman itfaiyeci 24 yaşındaki Nolte Bauer, sosyal medyadan tanıştığı profesyonel yüzücü Ramazan Türkanoğlu'nun (32) daveti üzerine bundan bir ay önce İstanbul Boğazı'nda ters akıntıya karşı yüzmek için Türkiye'ye geldi. Eski bir itfaiye aracından dönüştürdüğü karavanıyla yolculuğa çıkan Bauer, İstanbul Boğazı'nda yüzdükten sonra Türkiye'yi gezmeye karar verdi. Bauer, yolda bulup sahiplendiği köpeği de yanına alarak Türkiye turu yaptı.Yolculuğunu SABAH'a anlatan Alman itfaiyeci, "Macera tutkunu biriyim ve gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'ye ilk kez geldim. Burayı çok sevdim. Halk çok cömert ve yardımsever. Sosyal medyada tanıştığım yüzücü arkadaşlarımla ters akıntıya doğru yüzdük.Gittiğim şehirlerde aracıma da yoğun ilgi gösterdiler. Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Adıyaman, Mardin, Tatvan, Göreme ve Ankara'yı gezdim. Ama en çok Mardin'i sevdim diyebilirim. Bir düğüne davet edildim ve 3 gün orada ağırlandım. Van Gölü'nde yüzdüm, Nemrut Dağı'na tırmandım, Kapadokya'ya gittim. Farklı kültürleri tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.Yüzücü arkadaşı Ramazan Türkanoğlu ise Bauer hakkında, "Bauer, bana İstanbul Boğazı'nı görmeyi ve orada yüzmek istediğini yazdı. Antrenmanlarımıza katılmak istedi. İtfaiye aracıyla birlikte Türkiye turuna geldi. İstanbul Boğazı'nı, Mardin'i çok sevdi. Güzel arkadaşlıklar kurduk. Deniz ve doğa aşığı birisi. Farklı kültürleri tanımaya çalışıyor. Kendi ülkesinde gönüllü olarak mültecilere de yardım ediyormuş" dedi.