Karavancılar İzmir’de sokağa iniyor! ‘Belediyelerin önüne arabaları yığacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karavan sahiplerine yer sözü verse de sözünde durmadı. Durum böyle olunca karavancılarla belediye ekipleri arasında kelimenin tam anlamıyla köşe kapmaca yaşanmaya başladı. Karavanlar binek araçlar için ayrılan açık otoparkları kendilerine mesken tutunca karavanlar zabıta muhalefeti ile bulundukları otoparklardan kaldırıldı. Karavancılar ile belediye arasındaki son sürtüşme Foça'da yaşandı. Foça Belediyesi zabıtası Bayram öncesi İngiliz Burnuna kamp kuran karavancılara 1 saat süre vererek burunu boşaltmalarını istedi. Ardından da burna araç giriş çıkışını sağlayan yolu beton bariyerlerle kapattı. Karavanlar içeride mahsur kaldı. Belediye zabıtası ile karavancıları karşı karşıya getiren olay sonrası karavancılar eylem kararı aldı.

RANDEVU VERMİYORLAR

İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Durukan, belediyelerin kendilerine makul ücretlerle kamp alanı sunmadığını öne sürdü. Kendilerine sorunun çözümü noktasında söz verildiğini söyleyen Durukan "Biz dernek olarak sürekli belediyelerle toplantı yapıp görüşüyoruz ama pinpon topu gibi olduk. Önümüze duvar örüyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bize 3 kamp sözü verdi ve yerlerini belirledi. Hadi başlayalım demek için yeniden randevu alamıyoruz. Randevu vermiyorlar. Geçen sene Gaziemir Turizm Fuarı'nda 2 kamp yeri sözü verdi. 2022'nin Aralık ayı geldiğinde 'kusura bakmayın iki kamp yeri sözü vermiştik ama olmadı, hatamızı telafi edelim 3 tane yapalım' dedi ama 7 ay geçti hala bir hareket yok"

'İNSANLARI ZOR TUTUYORUZ

İnsanları zor tuttuklarını belirten Durukan, "Bu iş eyleme dönüşecek. Dernek olarak insanları zor tutuyoruz. Foça'nın girişini kapatacaklar. Düşünsenize Foça'nın girişine 200 tane karavanın yığıldığını… Üyelerimiz ve karavancılar Konak'ı trafiğe kapatalım diyerek eylem yapmak istiyor. Bizde illegal bir girişim yapmadan belediyelerle bir toplantımızı yapalım, ona göre geri dönüş yapılsın istiyoruz ama randevu alamıyoruz. Eyleme dökeceğiz artık son nokta o. Köprüleri yıkmak istemiyoruz. Her şey olumlu yaklaşmaya çalışıyoruz ama bize tarih vermiyorlar, 'not aldık, size döneceğiz' diyorlar. Bu noktada karavancılara durun diyemeyecek noktaya geldik. Biz yasalar ne izin verirse o şekilde davranalım diyoruz. Toplantılardan bir sonuç çıkmayacaksa biz Valiliğe gidip izin alıp her ilçede karavanları organize edip ilçelerde eyleme başlayacağız. Ne olacak, trafiği kapatacağız vatandaşlar da zarar görecek. Karavanları belediyelerin önüne yığıp giriş çıkışı engelleyeceğiz." Diye konuştu

'KONAK'TA VAPUR İSKELESİNİN ÖNÜNÜ KAPATACAĞIZ'

Türkiye'nin en büyük karavan derneği olduklarını belirten Durukan: "Bizim 400 resmi karavancı üyemiz var. 400 üyenin tamamı karavan ve çadır sahibi. En az on binlerce insan da dernek üyesi değil. Sosyal medyada eylem çağrısı yaptığımız zaman destek verecek binlerce insan var. Üye olmayanlar bile bizi arıyor, eylem yapalım diye. Yer ve zaman belirterek sosyal medya hesabımızdan çağrı yapacağız en yakın karavancılar belirlenen noktalara gitsin diye. Görevli ekip arkadaşlarımızdan her birini bir ilçeye gönderip organize edeceğiz. Bizi bunu yapmaya neden bu kadar zorluyorlar? Herhalde öyle olacak ki ses getirecek. Bu noktaya getirmesinler. İzmir'de 10 bin tane karavanı çok rahat toplarım. Örnek olarak Konak'ta Vapur İskelesi'nin olduğu yeri trafiğe kapatacağız. Foça'da çarşıya girişleri kapatacağız. Otoparkların önünde kontak kapatıp dörtlüleri yakıp bırakacağız." dedi.