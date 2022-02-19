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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Karavanı satamadan jandarma yakaladı

Karavanı satamadan jandarma yakaladı

Kübra ile eşi Süleyman Bostancı, Keşan’dan karavan çaldı. Satış için internet üzerinden ilan verdi. Kendilerini öğretmen olarak tanıtan jandarma satış noktasında karıkocayı kıskıvrak yakaladı

Edirne Keşan'a bağlı Erikli köyünde Kübra (20) ile eşi Süleyman Bostancı (29) sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayıp çaldı, oturdukları Tekirdağ Çorlu'ya götürdü. Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi. Kkipler, açtıkları hesapta sahte isim kullanan Bostancı çiftiyle iletişime geçip, kendilerini öğretmen olarak tanıttı.



Kübra ve Süleyman Bostancı ile karavanı 85 bin lira karşılığında alma konusunda anlaşan jandarma ekipleri buluşma noktası olan Çorlu ilçesindeki sanayi sitesinde bir araya geldi. Burada çevresi kapalı açık bir parkta tutulan karavanı jandarmaya satmak isteyen çift, yakalanıp, gözaltına alındı. Keşan'a getirilen Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Süleyman Bostancı'nın daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Çekme karavan sahibi Fatih B.'ye teslim edildi. DHA

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Karavanı satamadan jandarma yakaladı
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