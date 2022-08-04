Karavanlı İngiliz aile Türkiye’yi mesken tuttu

KARAVANLA seyahat etme planıyla İngiltere'deki evlerini satıp 3 çocukla yola çıkan İngiliz aile, Kovid-19 salgını süresinde karantina nedeniyle kaldıkları Türkiye'yi evleri olarak görüyor. İngiltere'den yola çıkan, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Mathew ve Katie Askey çifti, salgın nedeniyle Yunanistan sınırlarını kapatınca 2 yıl önce Türkiye'de kaldı. Bu sırada 9 aylık hamile olan Katie Askey'in dördüncü çocuğu Sebastian, 2021 yılının Haziran ayında Fethiye'de dünyaya geldi. Vizelerini yenileyerek evleri olarak gördükleri Türkiye'de kalmaya devam etmek isteyen çift, karavan hayatlarını sürdürürken bir yandan da burada satın aldıkları 1987 model otobüsü karavana dönüştürerek ve tekrar yola çıkmak için Bursa'da hazırlıklarını sürdürüyor. Karavanı, buradan aldıkları malzemelerle tamamlamak için birlikte çalışan Askey çifti, daha sonra Türkiye'de görmedikleri yerleri de gezerek Hindistan'a gitmeyi planlıyor. AA