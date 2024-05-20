Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarını Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) döneminde başlattığı Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin topyekûn gelişmesi için de okumalıyız, okutmalıyız. Ve bizler de geçmişimizi kitaplardan öğrenmeli, geleceğimizi kitapların, bilimin ışığında inşa etmeliyiz. Bu bakımdan Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu güzide kütüphane projesi de çok yerinde ve kıymetli bir adımdır. Genel Müdürlüğümüzce muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve Karayolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk" diye konuştu. Uraloğlu, KGM ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) işbirliğiyle hazırlanan Karayolları'nın Asırlık Yol Çizgileri kitabının ise Osmanlı döneminde yollarla ilgili yapılan düzenlemelerden son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen mega karayolu projelerine kadar çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.