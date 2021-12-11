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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Karayolunda can pazarı: 10 yaralı

İHA
Karayolunda can pazarı: 10 yaralı
Kocaeli Dilovası'ndaki D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki yarım otobüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servislerde bulunan 10 işçi yaralandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan minibüs şoförü Mehmet Emin A.'yı kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet Emin A. isimli sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Karayolunda can pazarı: 10 yaralı
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