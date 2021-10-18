Karayolunda TIR dorsesi alev aldı

Yangın Siverek-Diyarbakır karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan Mızrap Yeter yönetiminde bulunan TIR'ın dorsesinde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü TIR'ın şoför kabinini dorseden ayırarak, olay yerine itfaiyeye çağırdı. Olay yerinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tamamen yanan dorse de soğutma işlemi yaptı, Yangın nedeniyle Diyarbakır-Siverek Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.