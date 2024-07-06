Karayolunun altından tarih çıktı

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanından geçen, 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığı'nca ulaşıma kapatılan karayolunda başlatılan kazı çalışmalarında nekropol (antik bir şehrin dışında yer alan mezarlık alan) bulundu. Göreme'yi Ortahisar beldesine bağlayan ve doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle 2022'de ulaşıma kapatılan karayolunda Kapadokya Alan Başkanlığı'nca başlatılan kazı çalışması sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların alanın çehresini değiştireceğini söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulduğu günden beri birçok yatırımı projelendirdiğine değinen İnceciköz, 2024 yılında projelendirdikleri yatırımlara başladıklarını belirtti.