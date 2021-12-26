Karbondioksit avcıları

Kadın mühendislerimiz kurdukları enerji arıtımı şirketiyle harikalar yaratıyor. Mikroalglerin fotosentez özelliğini kullanarak bacalardan çıkan karbondioksiti oksijene dönüştüren ALGBIO iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynayacak
İKLİM aktivisti 4 başarılı kadın sanayideki fosil yakıt temelli ekonomiyi yeşil ekonomiye çevirme hedefiyle yürüttükleri çalışmalarla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 'Hello Tomorrow Zirvesi'nde dikkatleri üzerlerine topladı. ALGBIO isimli şirketin geliştirdiği yöntemle mikroalglerin fotosentez özelliğini kullanarak baca gazlarından karbondioksit (CO2) yakalanıyor ve bu gazın yeşil döngüye girerek oksijene dönüştürülmesi sağlanıyor. Şirketin kurucusu mikroalglerden biyoyakıt üretimi üzerine yüksek lisans, biyoteknoloji alanında doktora yapan Selen Şenal. Şirkette Ceyda Güneş ve Sude Karan Ar-Ge mühendisi, Selcan Çatal da finans ve muhasebe sorumlusu olarak görev yapıyor. Selen Şenal şirketin vizyonu ve çalışmalarını şöyle anlattı: Endüstrinin çoğu atık sularını bakteriler ile baca gazlarını ise klasikleşmiş filtre yöntemi ile arıtmakta ve bu yöntemlerin hiçbiri karbon negatif değil. Bizim temel vizyonumuz karbon yakalama teknolojimiz ile 2050'de sanayide net '0' karbondioksit (CO2) emisyonuyla beraber küresel iklim değişikliğini 1.5 derecelik sıcaklığın altında tutmak.