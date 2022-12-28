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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Karbondioksiti oksijene çeviren profesöre ödül

DHA
Karbondioksiti oksijene çeviren profesöre ödül
Koç Üniversitesi tarafından bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'ncisi verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi belli oldu. Madalyanın bu yılki sahibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Kürsüsü'nde nükleer enerji ve malzeme bilimleri profesörü olarak görev yapan Bilge Yıldız oldu. Yeni nesil yüzey kimyası, verimli ve dayanıklı elektrokimyasal enerji dönüşüm malzemeleri ve enerji tasarruflu iyonik bilgisayar sistemlerinin anlaşılmasına katkılarda bulunan Yıldız'a madalyası Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle verildi. Yıldız, "NASA'dan gelen önemli bir projeye katkıda bulunarak Mars'ta karbondioksiti oksijene çevirecek bir deneyi gerçekleştirdik" dedi.

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Karbondioksiti oksijene çeviren profesöre ödül
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