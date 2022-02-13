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Giriş Tarihi: 13.2.2022 16:14 Son Güncelleme: 13.2.2022 16:32

Karbonmonoksit gazı can aldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Karbonmonoksit gazı can aldı

Adıyaman’da 40 yaşındaki bir adam evinde yalnız kaldığı sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin Kıurudere Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Necati Karakuş, evinde yalnız kaldığı sırada sobadan sızan gazı fark etmedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen Karakuş, zehirlendi. Necati Karakuş'tan haber alamayan yakınları, merak ederek Karakuş'un kaldığı eve geldi. Yakınları eve girdiğinde Karakuş'u yerde hareketsiz vaziyette gördü. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ, KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ
Yapılan incelemelerde Karakuş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 40 yaşındaki talihsiz adamın cesedi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Karbonmonoksit gazı can aldı
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