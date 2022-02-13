Karbonmonoksit gazı can aldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin Kıurudere Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Necati Karakuş, evinde yalnız kaldığı sırada sobadan sızan gazı fark etmedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen Karakuş, zehirlendi. Necati Karakuş'tan haber alamayan yakınları, merak ederek Karakuş'un kaldığı eve geldi. Yakınları eve girdiğinde Karakuş'u yerde hareketsiz vaziyette gördü. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ, KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ

Yapılan incelemelerde Karakuş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 40 yaşındaki talihsiz adamın cesedi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.