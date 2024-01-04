Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu aile faciası Sivas'ta yaşandı. Divriği ilçesine bağlı Anzahar köyünde yaşayan Yakup ve Çınar Balkiraz'ın telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen akrabaları evlerine gitti. Eve giren akrabalar çifti oturdukları kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yakup ve Çınar Balkiraz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin yapılan otopside sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 45 yıllık evli olan Yakup ve Çınar Balkiraz çifti, köyleri Anzahar'da yan yana toprağa verildi.