Haberler Yaşam Haberleri Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Giriş Tarihi: 4.1.2024

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Sobadan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu aile faciası Sivas'ta yaşandı. Divriği ilçesine bağlı Anzahar köyünde yaşayan Yakup ve Çınar Balkiraz'ın telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen akrabaları evlerine gitti. Eve giren akrabalar çifti oturdukları kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Yakup ve Çınar Balkiraz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin yapılan otopside sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 45 yıllık evli olan Yakup ve Çınar Balkiraz çifti, köyleri Anzahar'da yan yana toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
ABD, İngiltere ve Almanya'nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı
Nereden nereye
‘Evde kuralları ben belirlerim’
ARKADAŞINA GÖNDER
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA