Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ölü bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yazlıklarında kalan Veli ve Dursun Dinçer çiftine ulaşamayan evlatları, eve geldiklerinde anne babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendiği belirlenirken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kışları Serik ilçesinde yaşayan ancak yazları Korkuteli ilçesindeki yazlıklarında geçiren Dinçer çiftine Antalya'da sigortacılık yapan oğulları Özgür Dinçer ile öğretmenlik yapan kızları Özlem ulaşamadı. Aynı mahallede oturan komşularına soran çocuklar, "Dışarıda görmedik" yanıtı aldı. Antalya'dan Korkuteli'ne gelen çocuklar büyük şok yaşadı.

KAPI AÇILDI

Antalya'dan Korkuteli ilçesine giden oğul Özgür Dinçer İmrahor Mahallesi'nde anne ve babasını kaldığı daireyi açtı. İçeride anne ve babasını hareketsiz halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin sobada kömür yaktığı ve sobadan sızan korbonmonoksit gazından Cuma gecesi zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği ortaya çıktı.

İLK TESPİT ZEHİRLENME

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından alınan Veli – Dursun Dinçer çiftinin cenazeler Korkuteli ilçesi İmrahor Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Güvenlik güçleri her türlü ihtimale karşı olayla ilgili soruşturma başlattı.