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Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:21 Son Güncelleme: 28.12.2021 15:27

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altında

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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altında

Konya’nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muhittin Sarı (61) öldü, durumu ağır olan eşi Aygül Sarı (58) ise hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Sarı ve Aygül Sarı'dan haber alamayan yakınları ikametin kapısını açıp içeri girdi. Çiftçi hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen Sarı çifti, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Muhittin Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan eşi Aygül Sarı'nın ise Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altında
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