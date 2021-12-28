Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altında

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Sarı ve Aygül Sarı'dan haber alamayan yakınları ikametin kapısını açıp içeri girdi. Çiftçi hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen Sarı çifti, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.
Muhittin Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan eşi Aygül Sarı'nın ise Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.