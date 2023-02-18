Karbonmonoksitten etkilenen çift ile kızları öldü, oğulları tedavi altında

Yakınlarını telefonla arayan Zengin çifti, rahatsızlandıklarını belirterek yardım istedi. Telaşla eve giden yakınları, Abdurrahman Zengin, Hacer Zengin, Zeynep Zengin ve Emirhan Zengin'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğalgazdan zehirlenen Abdurrahim Zengin, eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.