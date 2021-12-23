Karda kayan araç bahçeye uçtu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi Çamlık Mevkiinde dün akşam saatlerinde karlı bayır yoldan inen bir otomobil sürücüsü frene basınca kayarak hızla yol kenarını çevreleyen demir korkulukları kırarak sitenin bahçesine düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Karlı yolda frene bastı, kayarak sitenin bahçesine böyle düştü | Video

Kaza anında orada olan bir öğrenci ise olay esnasında şaşkınlığını gizleyemedi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen çekici yardımıyla araç düştüğü yerden çıkartıldı.