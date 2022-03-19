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Giriş Tarihi: 19.3.2022 07:13

Karda kayan TIR minibüse, minibüs ambulansa çarptı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Karda kayan TIR minibüse, minibüs ambulansa çarptı

Kartal’da yokuştan inmeye çalışan bir TIR, karda kayınca park halindeki bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan minibüs de hasta bekleyen ambulansa çarparak hasar verdi. Kimsenin yaralanmadığı olayda üç araçta hasar oluştu.

Kaza, 04.20 sıralarında Kartal Cumhuriyet Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 77 ABA 350 plakalı TIR, caddeden yokuş aşağıya inerken kar sebebiyle kaydı. Sürücünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki 34 LLV 089 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste kayarak hasta için gelen ambulansa çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de araçlar üzerinde inceleme yaptı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı kazada üç araçta hasar oluştu. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Karda kayan TIR minibüse, minibüs ambulansa çarptı
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