Karda kayan TIR minibüse, minibüs ambulansa çarptı

Kaza, 04.20 sıralarında Kartal Cumhuriyet Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 77 ABA 350 plakalı TIR, caddeden yokuş aşağıya inerken kar sebebiyle kaydı. Sürücünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki 34 LLV 089 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste kayarak hasta için gelen ambulansa çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de araçlar üzerinde inceleme yaptı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı kazada üç araçta hasar oluştu. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.