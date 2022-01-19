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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:17 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:23

Karda mahsur kalan bebeği ambulans helikopter kurtardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Karda mahsur kalan bebeği ambulans helikopter kurtardı

Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan ambulans içindeki 25 günlük bebek ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan ambulans içindeki 25 günlük bebek, otoyola iniş yapan 'ambulans helikopterle' Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Önceki akşam başlayan ve kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Mersin'den Gaziantep'e sevk edilen 25 günlük Baraa Al Ahmet isimli bebekte ambulansta mahsur kaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Adana 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrı üzerine harekete geçen Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil hava ambulansı, Adana'dan havalanıp Gaziantep Nurdağı girişine iniş yaptı. Ambulansta mahsur kalan bebek helikoptere taşındı. Ambulans helikopter, yeni doğan bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Karda mahsur kalan bebeği ambulans helikopter kurtardı
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