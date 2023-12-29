Karda mahsur kalan milli sporcu kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Gökbel Yaylası yakınlarına off-road yapmak için çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşından bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye giderek arama çalışması yaptı. Ekipler, arazi araçları kara saplanan Razgatlıoğlu ve arkadaşlarını telefonun çekmediği bir bölgede buldu. Araç, bölgeye gelen başka bir arazi aracı tarafından çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Telefon çekmeyen bir bölgede, boş bir alanda aracımız kara saplandı. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ederim. Merak edip çok arayan olmuş. AFAD, jandarma ekiplerini meşgul ettik, korkuttuk" dedi.