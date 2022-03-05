Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Siirt'in İlçelerinde etkili olan kar, bazı köy yollarını ulaşıma kapatırken Çavuşlu köyüne gitmekte olan öğretmen servisi yağan kardan ötürü yolda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine köy yolunda çalışma başlatan Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolu açarak öğretmenleri güvenli bir şekilde köylerine ulaşmasını sağladı.

Pervari ve Şirvan İlçelerine bağlı bölgelerde yoğun kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerine aralıksız bir şekilde çalıştığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şirvan İlçemizden Çavuşlu köyüne gitmekte olan 10 öğretmenimizin kardan ötürü yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz harekete geçerek öğretmenlerimizi güvenli bir şekilde köylerine ulaşımı sağlanmıştır. Öte yandan Pervari ilçemizde grup köy yolu olan Geçit Tepe mevkiinde karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.