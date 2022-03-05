Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

SIIRT'IN Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu Köyü'nde yağan aşırı kardan ötürü mahsur kalan 10 öğretmenin yardımına, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yetişti. Siirt'in ilçelerinde etkili olan kar, bazı köy yollarını ulaşıma kapatırken Çavuşlu Köyü'ne gitmekte olan öğretmen servisi önceki gün kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine köy yolunda çalışma başlatan Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolu açarak öğretmenlerin güvenli bir şekilde köylerine ulaşmasını sağladı. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı bölgelerde yoğun kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Öğretmenlerimizi güvenli bir şekilde köylerine ulaştırdık. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.