Karda mahsur kalan vatandaşlar, kurtarıldı

Mardin'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşların yardımına Kızıltepe Belediyesi ekipleri yetişti. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, belediye ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk ve tipinin etkili olduğu Kızıltepe ilçesi Erikli Mahallesi yolundan gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen Kızıltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalan araçların olduğu bölgeye ulaşıp onları kurtardı.

Araçlarında yolun açılmasını bekleyenlere ikramlarda bulunan belediye ekipleri, diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da vatandaşlara yardımcı oldu. Vatandaşlar da desteğinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.