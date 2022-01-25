Haberler Yaşam Haberleri Kardan adam hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:43 Son Güncelleme: 25.1.2022 11:53

Kardan adam hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kardan adam hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Denizli'de bir aile yaptıkları kardan adamın çalındığını görünce sosyal medyadan çağrıda bulundu. Yaptığı paylaşımda “Kardan adamımız çalınmıştır. Görenlerin ihbar etmesi rica olunur” sözleri gülümsetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde yaşayan Hasan Alp Demirci kar yağışının ardından eşi ve çocuklarıyla apartmanlarının önüne çıkarak uzun uğraşlar sonucu kardan adam yaptı. Gönüllerince eğlenen aile havanın kararmasıyla beraber kardan adamı bir arabanın üzerine bırakarak evlerine gitti. Ertesi gün uyanan Demirci ailesi güvenlik kamerasından yaptıkları kardan adamı kontrol etmek istedi.

Ancak güvenlik kamerasına baktıklarında kardan adamın yerinde olmadığını gördüler. Görüntüleri geri saran Hasan Alp Demirci, gece saatlerinde sokaktan geçen 3 gencin kardan adamla önce fotoğraf çektirip ardından kardan adamı kucaklayarak götürdüğünü gördü. Bu görüntüler üzerine gülümsemeye başlayan Demirci ailesi güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Mizah amaçlı yaptığı paylaşımda "Kardan adamımız çalınmıştır. Görenlerin ihbar etmesi rica olunur" diyerekten çağrıda da bulundu. Sosyal medyada yaptığı bu paylaşım yüzleri gülümsetti.

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Kardan adam hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
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