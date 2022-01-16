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Giriş Tarihi: 17.1.2022

‘Kardan boğa’yla temsil edecekler

ABBAS ÇAKAR
‘Kardan boğa’yla temsil edecekler
KOCAELİ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, Doç. Dr. Zekeriya Erdinç ve Öğretim Görevlisi Tayfun Konak, ABD'deki "Kar Heykel Şampiyonası"na hazırlanıyor. Ekip, 18-28 Ocak arasında gerçekleştirilecek yarışmada, 3.5 metreküp ölçeğindeki sıkıştırılmış kar bloğundan, "Dünyayı boynuzlarında taşıyan Anadolu Boğası" isimli eseri yapacak. Dünyayı boynuzları üstünde taşıyan boğa inanışının, antik kültürlerde yerleşik olan ve ekonomisi tarıma dayalı toplumların vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdinç, "Kaynağını Anadolu'dan alan Dicle ve Fırat nehirleri, boğanın boynuzlarını temsil ediyor. Biz de boğayı boynuzları üzerinde duracak şekilde ters çevirerek betimledik" dedi.

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‘Kardan boğa’yla temsil edecekler
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