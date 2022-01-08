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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Kardan heykeller hazır

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kardan heykeller hazır
Kars'ta, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri geçen yıl pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilmişti. Bu yıl Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl anma törenleri ise Kars'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikler 3 gün sürecek. Etkinliklerde Sarıkamış şehitlerini temsilen "Karı yorgan edenler" temasıyla kardan heykeller yapılıyor. İl Özel İdare ekipleri Sarıkamış 1. Etap Oteller Bölgesi'ne 200 kamyon kar taşıdı. Bölgeye taşınan karlar, Kars, Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'da bulunan üniversitelerin hocaları tarafından heykellere dönüştürüldü.

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Kardan heykeller hazır
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