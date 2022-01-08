Kardan heykeller hazır

Kars'ta, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri geçen yıl pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilmişti. Bu yıl Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl anma törenleri ise Kars'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikler 3 gün sürecek. Etkinliklerde Sarıkamış şehitlerini temsilen "Karı yorgan edenler" temasıyla kardan heykeller yapılıyor. İl Özel İdare ekipleri Sarıkamış 1. Etap Oteller Bölgesi'ne 200 kamyon kar taşıdı. Bölgeye taşınan karlar, Kars, Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'da bulunan üniversitelerin hocaları tarafından heykellere dönüştürüldü.