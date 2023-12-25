Kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışma yürüten İl Özel İdare ekipleri, il genelinde ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için daima hazır olan ekipler, il genelinde kapanan 32 köy yolundan 20'sini, 112 mezra yolundan ise 92'sini bir gün gibi kısa bir sürede yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı olan köy yollarının önemli bir bölümünü ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 12 köy ve 20 mezra yolunu da kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.