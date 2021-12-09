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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:06

Kardan kapanan Siirt'teki köy yollarında mahsur kalan araçlar kurtarıldı

AA
Kardan kapanan Siirt’teki köy yollarında mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Siirt İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesinin 20 köy ve mezra ile bağlantısının sağlandığı Geçittepe yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

İhbar üzerine yolun açılması için ekiplerin sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Yolda mahsur kalan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. 20 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı Geçitepe yolu çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. İl genelinde kar yağışından dolayı kapalı köy ve mezra yolu bulunmuyor. Kar yağışına karşı anında müdahale için ekiplerimiz hazır bekletiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Geçittepe yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.

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Kardan kapanan Siirt'teki köy yollarında mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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