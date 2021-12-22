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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:17

Kardan yolu kapanan evdeki hasta sedyeyle 500 metre taşındı!

AA
Kardan yolu kapanan evdeki hasta sedyeyle 500 metre taşındı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hasta kadını, sedyeyle 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Şemdinli'nin Altınsu köyünde şiddetli karın ağrısı çeken 21 yaşındaki Nurdan Özel'i yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Hastaya evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra kadını sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba İhsan Özel, kızını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

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Kardan yolu kapanan evdeki hasta sedyeyle 500 metre taşındı!
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