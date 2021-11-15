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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Kardeş acısı dinmeden bir şok daha

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kardeş acısı dinmeden bir şok daha
Nikah öreni için gittiği Meksika'da, 4 ay önce, Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'un (31) İzmir'de yaşayan ablası Funda Gül Karaca (36), kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan annesi Fatma Yetik'e destek olmak için yanına giden, bir çocuk annesi yönetici asistanı Gül Karaca'nın bilgisayar mühendisi eşi Gökhan Karaca (38), iddiaya göre "Gereğinden fazla Kuşadası'nda kalıp kendisini ihmal ettiği" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kardeşinin daha 40'ı dolmadan ikinci şoku yaşayan Gül Karaca, 3 yıllık eşinden anlaşmalı boşanmayı kabul etti. Bu kararın ardından İzmir Karşıyaka'daki müşterek evlerinde bulunan eşyalarını da alan Gül Karaca, çocuğu ile birlikte Kuşadası'ndaki anne evine geri döndü.

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Kardeş acısı dinmeden bir şok daha
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