“Kardeş Adliye” uygulaması hayata geçirildi

Deprem felaketine maruz kalan bölgelerdeki adliyeler ile diğer adliyeler eşleştirildi. Söz konusu uygulamayla; adli hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlanması, personele barınma imkanı sağlanması ve bu sürecin koordine edilmesi, bölgede yapılacak personel tahliyelerinde görev alınması, personelin iaşe ihtiyacını gidermesi, adli destek personeli marifetiyle depremzede personele ve ailesine psikolojik destek sağlanması hedeflenirken, söz konusu faaliyetler gerçekleştirilirken Bakanlık merkez birimleriyle koordinasyon içerisinde olunması gerektiği talep edildi.

"Kardeş Adliye" uygulamasıyla depremden etkilenen Hatay Adliyesi kardeş adliye Ankara ile eşleştirilirken, Hatay İdare Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesiyle eşleştirildi. Kahramanmaraş Adliyesi İstanbul ile Kahramanmaraş İdare Mahkemesi ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesiyle eşleştirildi.

Adıyaman Adliyesi İstanbul Anadolu ile eşleştirilirken Adıyaman İdare Mahkemesi Manisa İdare Mahkemesiyle eşleştirildi.

"Kardeş Adliye" eşleştirme tablosunun tamamı şöyle: