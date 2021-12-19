Kardeş bunu yaparsa

Diyarbakır’da görevli Doktor Metin Er, kendi boşanma davası için avukat ağabeyi ile 40 bin liraya anlaştı. Avukat ağabey, hem dosyayı takip etmedi hem de kardeşine icra gönderdi
Diyarbakır'da görevli Uzman Doktor Metin Er, boşanma davasında avukat olarak kendisine ağabeyi M.E.'yi tuttu ve ağabeyi ile 40 bin liraya anlaştı. Ancak aradan bir yıl geçti dava görülmedi. Ağabeyinin aslında dosya ile ilgili hiçbir şey yapmadığını öğrendi. Mağdur olan doktor, ağabeyi olan avukatını azletti. Ancak ağabey, parasını alamadığını iddia ederek kardeşine icra gönderdi. Maaşından kesinti olunca durumu fark eden Er, mahkemede eşi boşanmak istemeyince bir şok daha yaşadı. Dava reddedildi. Tekrar dava açmak için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen Metin Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. İnsanın kardeşi bunu yapar mı ? Normalde avukatlık ücreti 10 bin liraymış, ben 40 bin liraya anlaştım. Ancak kendi ağabeyim beni mağdur edip, icra gönderdi" dedi.
Doktor Metin Er, 2013 yılında evlendiği polis memuru eşi F.E. ile iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Diyarbakır'da aile mahkemesine başvuru yapan Er, İstanbul'da avukat olan ağabeyi M.E.'ye dosyasını verdi. Normalde 10 bin lira olan avukatlık ücreti yerine yeni büro açtığı için destek olmak amacıyla 40 bin lira avukatlık ücreti konusunda ağabeyi ile anlaştı. Dr. Er, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen dava görülmeyince mahkeme kalemine gitti. Yaklaşık bir yılda ağabeyinin hiçbir şey yapmadığını öğrenince onu azletti ve başka bir avukat tuttu. Duruşma gününü beklemeye başlayan doktor, geçtiğimiz Nisan ayında bir şok daha yaşadı. Azlettiği ağabeyi M.E. 38 bin liralık avukatlık ücretini almadığını öne sürerek icra gönderdi. Samsun'daki adresine gönderilen icradan bilgisi olmayan Er, maaş kesintisi olunca bunu fark etti.
MAHKEME BOŞANMA TALEBİNİ REDDETTİ
Bir yılı aşkın süreden sonra açtığı davanın ilk duruşmasını görüleceği Eylül ayını bekleyen Metin Er, mahkemede de şok yaşadı. Kesin boşanacağı umuduyla ilk duruşmasına çıkan Er'in, ayrı yaşadığı eşi F.E., mahkemede 'ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum' dedi. Mahkeme de, dosyada boşanmaya ilişkin delil olmadığını belirterek, davayı reddedip Er çiftini boşamadı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Metin Er, hem maddi hem manevi olarak ailesi tarafından yıpratıldığını belirterek, "Yaşadığım tüm olumsuz süreçlerin yanı sıra eşim de mahkemede boşanmak istemediğini söyleyince hâkim bizi boşamadı ve davayı reddetti. Yasaya göre, dava reddedildiğinde yeniden dava açmak için 3 yıl daha beklemek zorundaymışım" ifadelerini kullandı.