Kardeş cinayetinde müebbet istendi! Öldürüp cinsel organını kesmişti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Nisan'da meydana gelen olayda, Emre T. uyuyan abisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., elindeki bıçak ve şüpheli tavırlarıyla devriye gezen polislerin dikkatini çekti. Polislere "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T., gözaltına alındı. Olay yerinde Murat Can T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli mercilere sevk edilen Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI MÜTALA VERDİ

Dehşet verici olayın davasına, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Adli Tıptan sanığın aklı dengesinin yerinde olup olmadığı hususundaki raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu raporla doğrulandı. Mahkemede söz alan Emre T., "Bir diyeceğim yok" dedi. Cumhuriyet savcısı, dosya hakkında verdiği mütalaasında Emre T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE DEMİŞTİ?

Tutuklu sanık Emre T. ilk duruşmada vermiş olduğu savunmasında, ağabeyinin çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve sık sık tehdit edip dövdüğünü iddia etmişti. Cinayeti bu yaşananların etkisiyle işlediğini belirten Emre T., "Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. Sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum ve hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.