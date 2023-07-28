Kardeş kardeşi suçladı: ‘Hisseleri hileyle elimizden aldı’

İstanbul Şişli'deki Çevre Hastanesi'nin eski sahibi Mehmet ve Mustafa Uğur Aşıcıoğlu kardeşler arasında ilginç bir mal davası ortaya çıktı.İddiaya göre Mustafa Uğur Aşıcıoğlu, babaları Haşim Suphi Aşıcıoğlu'nun hastalığı döneminde hastanenin borçlarının 6 katına çıktığını ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Oğlunun sözüne güvenen baba Aşıcıoğlu, tüm çocuklarının hisselerini, hastanede hem doktor hem müdür olarak görev yapan pay sahibi aile dostları Halil Aksu'ya devretmelerini söyledi. Noter aracılığıyla devir yapan kardeşler daha sonra babalarını kaybetti. Mehmet Aşıcıoğlu bir süre sonra hastanenin bahsedildiği gibi bir borcunun olmadığını fark edince yaptığı incelemede Aksu'ya devrettikleri tüm hisselerin devirden yalnızca 1 ay sonra Mustafa Uğur Aşıcıoğlu ve eşine devredildiğini öğrendi. Mehmet Aşıcıoğlu, Mustafa Uğur Aşıcıoğlu'nun hileli davranışlarla şirket hisselerini aile üyelerinin elinden aldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hastanenin 2021 yılında başka bir sağlık grubuna satıldığı öğrenildi.