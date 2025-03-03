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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Kardeş kavgası cinayetle bitti

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kardeş kavgası cinayetle bitti
Sivas'ta iki kardeş arasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki genç, 24 yaşındaki ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Kılavuz Mahallesinde yaşanan olayda B. Doğan (16) ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B. Doğan, ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karın bölgesinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey Doğan, hayatını kaybetti. Ağabeyini bıçaklan B. Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kardeş kavgası cinayetle bitti
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