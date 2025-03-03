Kardeş kavgası cinayetle bitti

Sivas'ta iki kardeş arasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki genç, 24 yaşındaki ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Kılavuz Mahallesinde yaşanan olayda B. Doğan (16) ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B. Doğan, ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karın bölgesinde bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey Doğan, hayatını kaybetti. Ağabeyini bıçaklan B. Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.