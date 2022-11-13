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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Kardeş kavgasında kan aktı: 4 ölü, 4 yaralı

Batman’da iki kardeş arasında tarlada su kuyusu açma meselesinden çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 ağır 4 kişi yaralandı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kardeş kavgasında kan aktı: 4 ölü, 4 yaralı
OLAY, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yaşandı. Kardeş olan Sadık Akın ve Asker Akın tarlada su kuyusu açma meselesi yüzünden tartıştı. İki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Amca çocuklarının da karıştığı silahlı kavgada Asker Akın (53) ile oğlu Yusuf Akın, 60 yaşındaki Sadık Akın ve oğlu Sadık Akın ile Mehmet Şirin Akın (40) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adeta çatışmaya dönüşen kavgaya köy sakinlerinin müdahalesi yetersiz kalınca güvenlik güçlerine haber verildi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan hastane giriş ve çıkışlarına çok sayıda polis güvenlik önlemi alırken olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Kardeş kavgasında kan aktı: 4 ölü, 4 yaralı
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