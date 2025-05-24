Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

İstanbul Pendik'te 4 Ocak günü, cinayetle biten yol verme tartışmasında, motosikletli Yusuf Savaş, otomobil sürücüsü Turan Yılmaz'la kavga etmiş, Savaş'ın kardeşi de olaya müdahil olup Yılmaz'ı sırtından bıçaklamıştı. Cinayeti 18 yaşından küçük kardeş A.S. işlese de savcılık ağabeye dava açtı. Savcılık, dikkat çeken tespitlerle dava açtı. Şüphelinin yol verme tartışmasında müştekiye hakaret ettiğini belirten savcılık, 18 yaşından küçük A.S.'nin, Turan Yılmaz'ı sırtından bıçaklandığını ifade etti. "Fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiler, bu nedenle neticeden birlikte sorumlular." dedi. Yusuf Savaş hakkında, "kasten öldürme" ile "alenen hakaret" suçundan müebbet ve 2 yıl 4 ay kadar hapis istemiyle dava açtı. Kardeşi hakkındaki soruşturma ise çocuk suçları soruşturma bürosunca sürüyor.