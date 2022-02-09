Kardeşi muhalefetin yalanlarını ifşa etti! Donarak değil kalpten öldü





5 yıl önce akciğer tedavisi gördü. Çıkan haberler bizi ailecek çok üzüyor. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Ağabeyim tamamen kalp krizi sonucu vefat etti" dedi. Nazlı'nın diğer kardeşi Bülent Nazlı da, "Ağabeyimin ne paraya, ne yemeğe, ne de kıyafete ihtiyacı vardı. Ona bakıyorduk" diye konuştu. Bu arada Nazlı'nın, 'elektrik faturasını ödemediği için elektriğinin kesik olduğu' yönünde açıklama yapan CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında ise "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.