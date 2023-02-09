Kardeşimin bana son sözü, “Abi bizi sen kurtardın”

Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt (35), eşi Özge (34) ve kızları Akça Alkurt (2), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evlerinde uykudayken yakalandı. Depremde Alkurt ailesinin de evi yıkıldı. Durumu öğrenen polis memuru Nihat Alkurt'un Kilis'te görevli Uzman Çavuş kardeşi Esat Alkurt, Hatay'a gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Esat Alkurt, beraberindeki Sahil Güvenlik'te görevli askerler ile birlikte yaptıkları çalışmada ilk olarak yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Daha sonra kardeşi Nihat Alkurt'u ve yengesi Özge Alkurt'u yaralı olarak enkazdan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Nihat Alkurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Depremde eşini ve kızını kaybeden Özge Alkurt'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Baba ile kızının cenazeleri ise bugün sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'un Maçka ilçesinin Hamsiköy mahallesine getirildi. Baba ve kızının tabutları Türk bayrağına sarılırken, cenaze namazı ise yol üzerinde kalabalık bir katılım ile kılındı. Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, polis memurunun kardeşi Uzman Çavuş Esat Alkurt, Cihat Alkurt,annesi Esma, babası Metin, meslektaşları ile yakınları katıldı. Cenaze namazı sonrasında baba ve kızının cenazeleri aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

"ABİ BİZİ SEN KURTARDIN"

Kardeşini depremde kaybeden Uzman Çavuş Esat Alkurt, yaptığı açıklamada, "Depremden hemen sonra kardeşimi aradım, telefon çaldı, fakat telefona bakmadı. Durumu Kilis'teki komutanlarıma ilettim. Görevli personel olarak deprem bölgesi Samandağ ilçesine ulaştık. Görevim nedeniyle evine, yanına gitmek nasip olmamıştı. Konumdan evini buldum ve eve geldiğimde ev çökmüştü. Bir umutla Polis Karakolu'na gittim, herkes ordaydı bir tek Nihat yoktu. Sonra enkaza döndüm. Benim yanımda bir polis arkadaşı daha geldi onla birlikte enkazda kardeşimi aramaya başladık. Ev bir yandan da yanıyordu, Dumandan etkilenmemek için sürekli eve girip, çıkıyorduk. Enkaz altında kalanlar, yanan ölüler vardı. Sonra kardeşime yeğenime, yengeme seslendim. Kardeşim Nihat sesime cevap verdi, sonra konuşmaması nefesini tüketmemesi için 'Nihat'san duvara vur' dedim. Sonra duvara vurdu. Caddeye çıkıp, yardım istedim. Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Onlarla birlikte aramaya başladık. Duvarı dikkatlice deldiler, önce küçük kızımız Akça'ya sonra yengem Özge'ye ulaştık. Yengemi dışarı çıkardık fakat Küçük Özge hayatını kaybetmişti. Bir müddet sonra da kardeşim Nihat'a ulaştık. Ayağı kolonun altındaydı ve kapıya sıkışmıştı. Kolonu kıramadığımız için altını eşeleyip ayağını çıkardık. Ayaklarının durumu çok kötüydü. Kardeşim beni görünce, "Ağabeyim, bizi sen kurtardın" dedi. Bende ona hiç kimsede sorun yok, kurtuldunuz" dedim. Keşke kurtarabilseydim. Kardeşimi, yengemi yaralı olarak, küçük kızımız Akça'yı da ise ölü olarak alıp gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne gittik. Kardeşimin ayakları morarmaya başlamıştı. İç kanama tehlikesi vardı. Bir süre sonra da durumu ağırlaştı, kardeşimi de hastanede kaybettik. Yengemin tedavisi hastanede devam ediyor" dedi.