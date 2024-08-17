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Giriş Tarihi: 17.8.2024 10:15 Son Güncelleme: 17.8.2024 10:39

Kardeşim çok iyi yüzme biliyordu, boğulmuş olamaz!

Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç tarafından 14 Ağustos tarihinde falez kayalıklarının denizle birleştiği noktada suyun altında cesedi bulunan 22 yaşındaki Ahmet Göçer’in ağabeyi Adnan Göçer, kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini boğulmasının imkansız olduğunu söyledi. Ölüm haberinin ardından Hatay’ın Reyhan’lı ilçesinden cenazeyi almaya gelen ağabey Adnan Göçer, “Ahmet 10 gün önce Antalya’ya çalışmaya gelmişti. Halde çalışıyordu. Antalya’ya gelirken cebinde de 15 bin liraya yakın parası vardı. Kardeşimin boğularak öldüğüne kesinlikle inanmıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kardeşim çok iyi yüzme biliyordu, boğulmuş olamaz!

Adnan Göçer, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kardeşinin cenazesini Reyhanlı'ya götüreceklerini ve orada toprağa vereceklerini söyledi. Kardeşinin Antalya Hali'nden çıkarak Konyaaltı Caddesi'ndeki falez kayalıklarına gelene kadarki MOBESE görüntülerinin incelenmesini de isteyen acılı ağabey, "Kardeşim denizde elbiseli, ayakkabılı bulunmuş. Çıkan haberlerde ayaklarının bağlı olduğu iddiası var." diye konuştu.

DALGIÇLAR BULMUŞTU

Ahmet Göçer'in canız bedeni Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında bulundu. Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti. Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gördü. Falez kayalıklarının üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayın ardından polis çalışma başlatmıştı.

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Kardeşim çok iyi yüzme biliyordu, boğulmuş olamaz!
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