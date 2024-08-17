Kardeşim çok iyi yüzme biliyordu, boğulmuş olamaz!

Adnan Göçer, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kardeşinin cenazesini Reyhanlı'ya götüreceklerini ve orada toprağa vereceklerini söyledi. Kardeşinin Antalya Hali'nden çıkarak Konyaaltı Caddesi'ndeki falez kayalıklarına gelene kadarki MOBESE görüntülerinin incelenmesini de isteyen acılı ağabey, "Kardeşim denizde elbiseli, ayakkabılı bulunmuş. Çıkan haberlerde ayaklarının bağlı olduğu iddiası var." diye konuştu.

DALGIÇLAR BULMUŞTU

Ahmet Göçer'in canız bedeni Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında bulundu. Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti. Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gördü. Falez kayalıklarının üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayın ardından polis çalışma başlatmıştı.