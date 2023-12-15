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Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:33 Son Güncelleme: 15.12.2023 09:39

"Kardeşimin asıl katili bulunsun"

Antalya’da pastacı Abdurrahman Özdemir (35) 6 Aralık tarihinde karın boşluğundan bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ağabey Özgür Özdemir, “Yaşar isminde bir kişi tutuklandı. Ancak asıl katiller kaçtı” diyerek yaşananlara isyan etti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kardeşimin asıl katili bulunsun

Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 6 Aralık tarihinde evli ve iki kız çocuk babası Abdurrahman Özdemir, yakınları tarafından telefonla çağrıldı. Burada çıkan tartışma sonunda Özdemir karın boşluğundan 2 kez bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılırken saldırgan veya saldırganlar kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Abdurrahman Özdemir Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Özdemir kurtarılamadı. Bir gün sonra hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Abdurrahman Özdemir ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ASIL KATİL DIŞARIDA

Yaşananların ardından ağabey Özgür Özdemir, kardeşinin öldürülmesi olayı ile ilgili Yaşar isminde bir kişinin tutuklandığını söyledi. Asıl katillerin dışarıda olduğunu da belirten Özdemir, "Kardeşimi cinayetin işlendiği yere benim akrabalarım çağırıyor. 3-4 kişi karşısında bir anda tartışma çıkıyor. Sonra kardeşim bıçaklanıyor. Cinayetin ardından Hasan isminde bir kişi tutuklanıyor. Bu kişi ifadesinde 'Bir şey hatırlamıyorum' diyor. Kardeşimin asıl katilleri kaçtı. Bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

EŞİ VE İKİ KIZI GÜNLERDİR GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Ağabey Özgür Özdemir, öldürülen kardeşi Abdurrahman'ın eşi Berna, kızları Elif (3) ve İpek (6) günlerdir gözyaşı döktüğünü söyledi. Katllerin yakalanıp adaleti teslim edilmeden gözyaşlarının dinmeyeceğini de belirten acılı ağabey, "Şehrin merkezinde yaşanan bu olayın ayrıntılı şekilde aydınlatılmasını istiyoruz" diyerek işin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

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"Kardeşimin asıl katili bulunsun"
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