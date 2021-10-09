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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:40

Kardeşine kurşun yağdırmıştı: 23 gün sonra yakayı ele verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kardeşine kurşun yağdırmıştı: 23 gün sonra yakayı ele verdi

Kayseri'de aynı evde kaldığı kardeşi Mehmet Sezer'i kurşunlayarak öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Coşkun Sezer 23 gün sonra saklandığı evde yakalandı. Cinayet zanlısı kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Caddesi 3945. sokak üzerindeki baba ocağında birlikte kalan Coşkun (41) ve Mehmet Sezer (39) kardeşler arasında 16 Eylül günü gece yarısı tartışma çıktı. Sebebi belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Sezer belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Mehmet Sezer'i kurşunladı. Yakınları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun Sezer ise bir otomobille kaçarak izini kaybettirdi.

BEKAR EVİNDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kullandığı otomobille doğu sanayi bölgesinde MOBESE'lere yakalanan Coşkun Sezer, tüm aramalara rağmen yakalanamamıştı. Kullandığı aracın şehir dışına çıkmadığını plaka tanıma sistemlerinden tespit eden cinayet büro amirliği ekipleri, önce otomobilin izini sürdü, sonra Coşkun Sezer'i yakaladı. Otomobilin geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, Coşkun Sezer'i Şeker Mahallesinde bulunan bekar evinde yakaladı. Gözaltına alınan Coşkun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kardeşine kurşun yağdırmıştı: 23 gün sonra yakayı ele verdi
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