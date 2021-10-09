Kardeşine kurşun yağdırmıştı: 23 gün sonra yakayı ele verdi

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Caddesi 3945. sokak üzerindeki baba ocağında birlikte kalan Coşkun (41) ve Mehmet Sezer (39) kardeşler arasında 16 Eylül günü gece yarısı tartışma çıktı. Sebebi belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Coşkun Sezer belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Mehmet Sezer'i kurşunladı. Yakınları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun Sezer ise bir otomobille kaçarak izini kaybettirdi.

BEKAR EVİNDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kullandığı otomobille doğu sanayi bölgesinde MOBESE'lere yakalanan Coşkun Sezer, tüm aramalara rağmen yakalanamamıştı. Kullandığı aracın şehir dışına çıkmadığını plaka tanıma sistemlerinden tespit eden cinayet büro amirliği ekipleri, önce otomobilin izini sürdü, sonra Coşkun Sezer'i yakaladı. Otomobilin geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, Coşkun Sezer'i Şeker Mahallesinde bulunan bekar evinde yakaladı. Gözaltına alınan Coşkun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.