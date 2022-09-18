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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Kardeşine ‘ormanı yakacağım’ demiş

Kardeşine ‘ormanı yakacağım’ demiş
Marmaris'te ormanı ateşe veren kundakçının ifadesi ortaya çıktı. Sanığın, kardeşi Kemal Ayhan'ı arayarak, "Yakacağım, siz güçlüsünüz, ihbar edin" dediği öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da çıkan yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp tutuklanan Sacit Ayhan (34) için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapsi talep edilen Ayhan'ın savunmasında, babasının kendisini dışladığı için intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerini üç farklı yerde ormana attığını söyleyerek suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin kardeşi Kemal Ayhan'ın savcılıktaki ifadesi iddianamede yer aldı. Ayhan, ağabeyi Sacit ile 3 yıldır husumetli olduklarını anlatarak, "21 Haziran'da beni arayarak, 'Yakacağım, siz güçlüsünüz, gidin ihbar edin' dedi. Yangından haberdar olduktan sonra babama Sacit'i sordum. Değirmenyanı'na gittiğini ve geri dönmediğini söyledi" dedi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 9 Kasım'da görüleceği öğrenildi.

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Kardeşine ‘ormanı yakacağım’ demiş
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